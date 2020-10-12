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Şık tasarımlarla sonbahar sezonu

Fison Koç Moda Merkezi, kaliteli bayan giyiminde özel tasarımlarla sonbahar-kış sezonunu açtı. Firma sahibi Fison Koç, yeni sezon ürünlerinin Çorum’da “gündem” olacağını söyledi.

Güncel 12.10.2020, 19:58 12.10.2020, 20:11
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Şık tasarımlarla sonbahar sezonu

On yıldır doğru ve kaliteli tasarım ürünleri sunduklarını belirten Fison Koç, “Bayan giyiminde öncü tasarımlar ve kişiye özel moda danışmanlığı ile son kullanıcıya ulaşana kadar titiz bir çalışma yürütmekteyiz” dedi.

2020 sonbahar-kış sezonuna şık tasarımlarla girdiklerini vurgulayan Koç, değişmeyen markalarıyla, artık “mağaza dostu” olan müşterilerinin daima hizmetinde olduklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

#Şık tasarımlarla sonbahar sezonu #Fison Koç Moda Merkezi
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