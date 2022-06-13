Âşık Mahsuni Şerif Parkı'nda bulunan kafeterya kiraya verilecek
Çorum Belediyesi Âşık Mahsuni Şerif Parkı içerisinde bulunan Restoran, Kafeterya ve Hızlı Yemek nitelikli iş yerini ihale yoluyla kiraya verecek.
Güncel 13.06.2022, 19:14
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ‘’Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Âşık Mahsuni Şerif Parkı içerisinde ki Restoran Kafeterya ve Hızlı Yemek nitelikli iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle 3 yıl müddetle ihaleyle kiraya verilecektir” denildi.
İhale, 15 Haziran Çarşamba günü saat: 14.00‘da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Çorum Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup şartname ve ekler Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.
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