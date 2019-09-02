Âşık Borani’ye ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Âşık Borani’ni Sarimbey Köyü’ndeki evinde ziyaret etti.

“Borani” mahlası ile şiirler yazan, Türk edebiyatına çeşitli eserler kazandıran, Çorum’un sevilen ozanlarından Halil Çimen, hafta sonu köyünde sürpriz bir ziyaretle karşılaştı.

Eşi Fadime Çimen ile birlikte Sarimbey Köyü’nde yaşayan, kendine özgü şiirleriyle ün kazanan Borani (Halil Çimen); hafta sonu Seyfe ve Yeni Hayat Köyü’ne çıkarma yapan Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Kent Konseyi Üyeleri ile Belediye Meclis Üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Borani’nin kızı Firdevs Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında sevgi ve muhabbet dolu saatler yaşandı.

Çorum’un yetiştirdiği değerlerden, gönül insanı Âşık Borani’yi evinde ziyaret eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, O’nun şiirlerinden bir demet dinleyerek, eserlerini incelediler.

Yazdığı birbirinden güzel şiirleri kendi sesinden misafirlerine sunan Borani, yaşantısı hakkında bilgiler verdi.

Borani’nin eserleri karşısında mest olan Çiftçi ve Aşgın ise “Gönlüne, yüreğine ve diline sağlık… Rabbim sizlere sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir ömür versin” ifadesini kullandılar. (Haber Merkezi)