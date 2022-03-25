Şiir Yazma Yarışması ödülleri sahibini buldu
Çorum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Şiir yazma yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
Güncel 25.03.2022, 19:10
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İl Müftülüğü tarafından “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında “Çanakkale Ruhu” temalı ödüllü şiir yazma yarışması düzenlenmişti.
Yarışmada dereceye giren öğrenciler, İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Törende yarışmanın birincisine 500 TL, ikincisine 300 TL, üçüncüsüne 200 TL ödül verilerek her öğrenciye birer Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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