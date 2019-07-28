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Şiir ve hutbede yarıştılar

Çorum’da din görevlileri arası "Şiir ve Hutbe Yazma" yarışmasının birincileri belli oldu.

Şiir ve hutbede yarıştılar

Çorum’da din görevlileri arası "Şiir ve Hutbe Yazma" yarışmasının birincileri belli oldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:40
Şiir ve hutbede yarıştılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl düzenlenen çeşitli dallardaki yarışmalardan birisi olan 2019 yılı “Şiir Yazma” ve “Hutbe Yazma” yarışmalarında dereceye giren din görevlileri belli oldu.

Yapılan değerlendirmelere göre; Hutbe Yazma Yarışmasında Bayat Köyü Cami İmam-Hatibi Ahmet Çavuş birinci, Cemilbey Köyü Cami İmam-Hatibi Abdullah Haznedar ikinci, Kargı İlçesi Karakise Köyü Cami İmam-Hatibi Ahmet Aköner üçüncü olurken,“Şiir Yazma Yarışması”nda Laçin İlçesi Çamlıca Köyü Büyük Cami Müezzin Kayyımı Nihat Ercan birinci, İskilip İlçesi Sanayi Cami İmam-Hatibi Sadık İnce ikinci oldu.

Dereceye giren yarışmacılar için İl Müftülüğü makamında hediye takdim töreni düzenlendi. Din görevlilerine İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi tarafından hediye çekleri takdimleri yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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