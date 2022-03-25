Şiir tadında gece

Çorum’da kültür-sanat alanında önemli etkinliklere imza atan Belediye’nin etkinliği, Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören şiir gecesi, Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kültür belediyeciliği çalışmaları kapsamında sosyal ve kültürel alanda etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Programa ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminde seslendirdiği ağıtla milyonların beğenisini kazanan Ceren Ece Öksüz de katıldı. Genç sanatçı seslendirdiği ağıt ve Karadeniz türküleriyle izleyenlerden alkış aldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, program sonunda etkinliğe katılan sanatçı ve şairlere çiçek takdim ederek teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

