Şiir diliyle Çorum’un tarihsel, kültürel ve geleneksel yaşamı

Daha önce “Külden Yukarı” ve “İstencin Ay Düşlemi” isimli şiir kitapları yayınlanan sanatçı, bu kitapta Çorum kültürü ve yaşamında var olan arkeolojik ve kültürel değerleri şiir biçimiyle yazdı. Çorum’un tarihsel, kültürel, doğa ve geleneksel yaşamından etkilenilerek yazılan 120 şiirin yer alacağı kitapta, “Şapinuva Güzellemesi 1-19” bölüm olarak yer alacak.

NECMİ KARKIN HAKKINDA

Damar, Artist, CeySanat, Rh+artmagazin, Adam Sanat ve Türkiye’de Sanat, Sanat Dünyamız, Hürriyet Gösteri, Ayrıntı Dergi, Kültür Sanat Haritası, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Aktüel Arkeoloji dergilerinde Estetik üzerine yazıları bulunmaktadır.

Kitap çalışmaları; Sanatta Anamnesis Sarsıntıları (Deki Yayınları) “Estetiğin Çağdaş Retorikleri”, “Anadolu Kültüründe Estetik” ve "Kastabala’da Estetik İhtimaller" Ekin yayınlarınca yayınlanmıştır.

“Benzersiz Çağrışımlar” , “İmgesel İhtimaller", “Aralıksız Duyumsama”(Ankara), “Zamansız Düşünceler”(Malatya), “Konuya Yeniden Dönmek”(Malatya) , “Hattuşa’dan Sonra” (Çorum) gibi bazı sergilerin düzenlemelerini yapmıştır.

Uluslar arası sanat eleştirmeleri birliği (AICA) üyesidir. Aktüel Arkeoloji dergisinin 71 sayı danışmanlığını yapmış, Ergani Hilar Mağarasında “Neolitik Çağın Işıkları” adında bir Enstalasyon sergisi açmıştır. İnönü Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Estetik, Çağdaş Sanatlar, Sanat Sosyolojisi, Uygarlık Tarihi, Duvar Resmi, Desen, Perspektif ve Temel Tasarım derslerine girmektedir.

Şapinuva Güzellemesi/Çorum

Elim sarı kaside çiçeklerine değdikçe

Bil ki yazmanı yazmadan göreceğim saçlarında

Düşler sürmedim henüz Şapinuva köylerine

Çekerek ırmağından sen geçmeden gayrı

Yüreğimde senden bir ateş, köylerine kül savururken

Kar yine gönülsüz yağıyordu Hitit ülkesine.

Gök ardıç kuşları, çiçeklerden çalıntı morları

Çağlardan önce yaktılar bahardan gayrı.

Senemoğlu köyünden ayrılıklar topladım düşlerine

Zemheri çağlarda yine sensizdi Aşdağul mağarası

Yılan kartalı hüzünle uçarken göğün gecesinde

Çağlar çığlıkla çatlıyordu yağmurdan gayrı.

Şapinuva Kazı Başkanı, “Duayen Hititolog” Prof.Dr. Aygül Süel ve Necmi Karkın, “Şapinuva Güzellemesi” adlı şiir kitabı üzerine konuşurlarken…