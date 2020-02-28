“Şiir Ağacı” ilgi gördü

Türk Dili ve Edebiyatı dersinden performans ödevi aldığını, ödevin hazırlık safhasında öğretmeni Murat Albayrak’ın, yazı türü bir ödevden ziyade görsellik oluşturabilecek bir ödev istemesi üzerine çalışmalarına başladığını anlatan Aykaç, bahçelerindeki ağaçların budanması sırasında bu fikrin aklına geldiğini, proje ödevi için de M.Akif Ersoy, N.Fazıl Kısakürek, Orhan Veli, Özdemir Asaf gibi 15 şairin küçük zarfların içinde dallara asılmış toplamda 100 Şiirini kullandığını anlattı.

Ağaçların ürünlerinin meyveleri olduğu gibi şiirlerin de insanların duygu ve düşüncelerini ifade ettiği meyveleri olduğunu söyleyen Elif Aykaç, arkadaşlarından da şiir ağacına katkıda bulunmak isteyenlere yardımcı olacağını ve böylelikle ağaçlarının meyvelerinin bollaşacağı ve bereketleneceğini, böyle bir ödev hazırladığı için ve öğretmenlerinin arkadaşlarının ilgisini çekebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. (Haber Merkezi)