“Sıhhiye’deki anıtın Çorum’a ait bir eser olduğu belirtilmeli”

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Ankara Sıhhiye Meydanı’ndaki, Alacahöyük’te çıkan Hatti Güneş Kursu’nu simgeleyen anıta Çorum adına sahip çıkacaklarını belirterek, bu anıta, kimliğini ifade eden bir levha konulması için girişimlerde bulunmaya başladıklarını söyledi.

Ankara’nın en önemli anıtlarından biri olan heykelin, Alacahöyük Örenyeri’nden çıkarılan Hatti Güneş Kursu’ndan esinlenilerek yapıldığını, ancak üzerinde, Çorum’la bağlantısını gösteren hiçbir bilginin yer almadığını belirten Alper Bilan, “Bu anıtın önüne, Alacahöyük’te çıkan Çorum’a ait bir eser olduğunu belirten bir tabela konulmalı” diye konuştu.

Hitit Güneşi, 1973 yılında Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay tarafından şehrin simgesi haline getirilmiş, heykeltraş Nusret Suman tarafından yapılman heykelin açılışı ise 1978’de yapılmıştı.

(Haber Merkezi)

