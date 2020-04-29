Sigortalılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SGK’lı olarak çalışan vatandaşların, ücretsiz maskelerini eczanelerden değil işyerlerinden alacağı dile getirildi. Kamu kurumları ve özel işyerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edecek.

Yapılan açıklamada sosyal sigortası bulunan vatandaşların, sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireylerinin (eşi, çocukları gibi) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecekleri dile getirildi. Haber Merkezi)