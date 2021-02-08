Sigorta ihalesi düzenlendi

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma teklif verdi.

Buna göre Çorum Belediyesi’ne ait 287 adet araç ve 44 adet iş makinesinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için yaklaşık maliyeti 788 bin 813 TL olan hizmet alımı ihalesine katılan Yedirirler Sigorta Aracılık Hizmetleri firması tarafından 723 bin 450 TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun belgeler incelendikten sonra firmalara resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

