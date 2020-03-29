Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
338.579
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Sigorta ekspertiz ücretine düzenleme

Motorlu araç ve bunların dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesiyle uygulama esasları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sigorta ekspertiz ücretine düzenleme

Motorlu araç ve bunların dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesiyle uygulama esasları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29 Mart 2020 Pazar 23:04
Sigorta ekspertiz ücretine düzenleme

Buna göre, ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenecek. Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilecek. Koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan eksper tarafından tespit edilen brüt hasar tutarı, ekspertiz ücret hesaplamasında esas alınacak. Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse, rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenecek.

Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanacak. Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmayacak. Tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için tüketici fiyatları endeksindeki değişim, yayımlandığı tarihten yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanacak.

(AA)

İlgili Haberler
TCMB: "Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak"
TCMB: "Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak"
"23 kişi daha hayatını kaybetti"
"23 kişi daha hayatını kaybetti"
"Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı"
"Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı"
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Çorum Valiliği "sokağa çıkma yasağı" haberlerini yalanladı
Çorum Valiliği "sokağa çıkma yasağı" haberlerini yalanladı
Sağlık için 4 bin paket süt
Sağlık için 4 bin paket süt
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim