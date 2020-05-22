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Sığınmacı ve mültecilere hijyen kiti

 Avrupa Birliği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) korona virüsle mücadelede mültecileri unutmadı. Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle SGDD-ASAM tarafından yürütülen “Türkiye’deki Mültecilerin Sosyal Uyumu” projesi kapsamında toplam 17 bin 600 hijyen kitinin 12 ilde sığınmacı ve mültecilere dağıtımına başlandı.   

22 Mayıs 2020 Cuma 01:34
Sığınmacı ve mültecilere hijyen kiti

 Sığınmacı ve mültecilerin korona virüs salgınından korunma çabalarına destek olmak için dağıtılan hijyen kitlerinde diş fırçasından çamaşır deterjanına, cerrahi maskeden el dezenfektanına kadar çeşitli malzemeler bulunuyor. Her bir hijyen kiti 4 kişilik bir ailenin hem evde hem de dışarıda virüsten korunmasına destek oluyor.  
 Türkiye’deki Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, hijyen kitleri dağıtımının bugüne kadar Çankırı, Denizli, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya ve Samsun illerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Bu şehirlere Çorum, Yalova, Nevşehir ve Mardin’in de ekleneceğini kaydeden Çiftdoğan, hijyen kitlerini en geç Haziran ayı sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Hassas durumdaki ailelere öncelik verdiklerini vurgulayan Çiftdoğan, “Hijyen kiti dağıtımları  il göç idareleri, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal hizmet merkezleri ve muhtarlıkların yanı sıra Mülteci Destek Derneği (MUDEM) gibi sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde organize ediliyor” şeklinde konuştu.  
 Çiftdoğan, “Bilindiği gibi hijyeni en yüksek seviyede tutmak korona virüsle mücadelede yapılacak ilk adım. Biz de özellikle temizlik malzemeleri ve koruyucu ekipmanlara erişimde güçlük çeken sığınmacı ve mülteci ailelere bu konuda destek olmak adına dağıtımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bazı illerde sığınmacı ve mülteci halk ile aynı mahallelerde yaşayan, muhtarlar gibi kamu kurumları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen Türk vatandaşlarına da kitlerimizi ulaştırıyoruz. Bu sayede SGDD-ASAM olarak bu zor dönemde halk sağlığının korunması için payımıza düşen desteği vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde hizmet sunabilmek için bizi destekleyen proje fonlayıcımız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna da destekleri için teşekkürlerimi iletmek isterim” dedi.

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