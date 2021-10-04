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Sigaraya zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı ve kurucusu Özgür Aybaş, sigaralara zam geldiğini duyurdu. Aybaş’ın paylaştığı listeye göre; bir sigara markasının ürünlerine 1'er Türk lirası zam geldi.

Güncel 04.10.2021, 22:48
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Sigaraya zam geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tablo ile sigaraya zam geldiğini duyuran Aybaş, zamlı sigara fiyatlarını da açıkladı.
Son zammın ardından; 16 TL olan sigaralar 17 TL, 17 TL olan sigaralar 18 TL, 18 TL olan sigaralar 19 TL oldu.
(Haber Merkezi)
 

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