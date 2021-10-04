Sigaraya zam geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir tablo ile sigaraya zam geldiğini duyuran Aybaş, zamlı sigara fiyatlarını da açıkladı.

Son zammın ardından; 16 TL olan sigaralar 17 TL, 17 TL olan sigaralar 18 TL, 18 TL olan sigaralar 19 TL oldu.

(Haber Merkezi)

