Sigaraya zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.

(Haber Merkezi)

