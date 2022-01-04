Sigaraya zam geldi
Güncel 04.01.2022, 19:07
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.
(Haber Merkezi)
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