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“Sigara ve alkole” vergi artışı sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında tütün kullanımının vergi artışlarına rağmen yükseldiğini belirterek, “Taviz vermeyiz” dedi.

“Sigara ve alkole” vergi artışı sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında tütün kullanımının vergi artışlarına rağmen yükseldiğini belirterek, “Taviz vermeyiz” dedi.

08 Ekim 2019 Salı 22:59
“Sigara ve alkole” vergi artışı sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kampta, milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bir milletvekilinin, “Poşetlere ücret uygulaması yanlış anlaşıldı ve vatandaş tepki gösterdi. Sigara yasaklarında da benzer bir sonuç yaşayabiliriz. Yasakların doğru anlatılması gerek, yoksa poşette olduğu gibi aleyhimize döner” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara ile ilgili hiçbir yasaktan geri dönülmeyeceğini belirterek, ilgili bakanlara “Gerekirse vergileri üç kat artırın” talimatını verdi.

Erdoğan elektronik sigaranın yasak olmasına rağmen farklı yollarla yurt dışından getirtildiğini belirterek, bunun ile ilgili denetimlerin artacağını kaydetti.

Bir milletvekilinin puro içen partililer olduğunu söyleyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e bakmasının ardından Erdoğan, “Sadece Adana’da içer. Herkesin olduğu yerlerde içmez” diyerek espri yaptı. Puro kullanan milletvekilleri olduğunu bildiğini söyleyen Erdoğan, “Vergileri artırıyoruz, içmeye devam ediyorsunuz. Şimdi yine vergileri üç katına çıkaracağız. Pahalı pahalı içersiniz” dedi.

(Mynet)

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