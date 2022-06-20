Sigara tüketiminde dünyada birinciyiz

Ajans Press, OECD ülkeleri arasında sigara tüketim miktarlarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in OECD Sağlık İstatistikleri 2021 verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye’nin yüzde 28 oranla en çok sigara içen OECD ülkesi olduğu saptandı.

15 yaş üstü kişilerin baz alındığı araştırmada, Türkiye’den sonra Endonezya’da yüzde 27,6, Rusya’da yüzde 25,8, Yunanistan ve Macaristan ise 24,9 olarak sırasıyla listede yer aldı. Buna karşın Kosta Rika, Meksika, İzlanda, Norveç ve Brezilya gibi ülkelerde bu oranların yüzde 10’un aldığında olduğu kaydedildi. Tüm ülkelere bakıldığında ise erkeklerin kadınlara oranla daha fazla sigara tükettiği ortaya çıktı.

MEDYAYA VERGİ VE

ZAMLAR ÖN PLANDA

Ajans Press’in yaptığı medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı ve online basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen incelemede, sigara başlıkları altında birçok konunun medyaya yansıdığı görüldü. Haber adetlerine bakıldığında 64 bin 320 habere konu olan sigaranın, sağlık, zam ve tüketim için harcanan para başlıklarıyla ön planda olduğu kaydedildi.

(Haber Merkezi)

