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Sigara kullanımında dünya dördüncüsüyüz

Dünyada en çok sigara tüketen ülkeler belli olurken, Türkiye’nin listenin dördüncü sırasında yer aldığı görüldü.

Sigara kullanımında dünya dördüncüsüyüz

Dünyada en çok sigara tüketen ülkeler belli olurken, Türkiye’nin listenin dördüncü sırasında yer aldığı görüldü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:58
Sigara kullanımında dünya dördüncüsüyüz

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sigara tüketimine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin sigara kullanımında dördüncü sıraya yerleştiği görüldü.

Araştırma nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarını ele alırken, Türkiye’de sigara kullanımının erkek nüfusunun yüzde 40’ında, kadın nüfusunun ise yüzde 13’ünde olduğu kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki total sigara kullanımı yüzde 26 olarak tespit edildi. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasına da yüzde 39 oran ile Endonezya yerleşti. Endonezya’dan sonra yüzde 30 ile Rusya gelirken, Yunanistan’ın da yüzde 27 oranla üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın en az sigara tüketen ülke de yüzde 7 ile Brezilya olarak belirlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında sigara kullanımıyla alakalı 75 bin 542 haber yansıması tespit edilirken, 2019 yılında bu rakamın 33 bin 89 olduğu görüldü.

(Haber Merkezi)

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