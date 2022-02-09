Sigara ile mücadelede “görev bende” kampanyası başlatıldı

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında; Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İş-Kur, İdare ve Denetim Müdürlüğü, Çorum TSO, ÇESOB ve Yeşilay’ın katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü çerçevesinde “Görev Bende” kampanyası kapsamında il genelinde kurumların yapacakları etkinlikler ve gerçekleştirilecek denetimler konusunda gerekli kararlar alındı.

Toplantının devamında yapılan açıklamada ise, “Sigara maalesef çağımızın en tehlikeli ve dünyada en yaygın kullanılan, sağlığa zararlı bağımlılık yapıcı maddedir. Sigara dumanı sadece içen kişileri değil pasif etkilenimle çevresinde bulunan ve sigara dumanına maruz kalan tüm kişileri ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kimsenin başkalarına bunu yapmaya hakkı yoktur.

Tam da bu sebeple; sağlığımızı korumak, bağımlılıktan kurtulmak ve hayatımızı özgürce yaşayabilmek için sigarayı bırakma, hep birlikte çevremizdeki kişilere, sevdiklerimize sigarayı bıraktırma konusunda gönüllü olmaya, gönüllülük hareketine destek olmaya, bu konuda irade göstermeye ve karar almaya davet ediyoruz. Sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımızın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, İl Sağlık Müdürlüğü’nde ve Sungurlu Devlet Hastanesi’nde bulunan sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmelerini sağlayalım. Tüm halkımıza dumansız sağlıklı ve mutlu günler temenni ederiz” denildi. (Haber Merkezi)

