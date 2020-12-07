Sigara içerken yakalandı, 'Çekmeyin bugün tek bir dal sigara içtim' dedi

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı. Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada sosyal mesafe, maske ve yasaklanan bölgelerde sigara içenlere karşı denetim yapıldı. Denetim sırasında polis ekipleri, sigara yasağına uymayan ve maskesini uygun takmayan Savaş T.'ye yasağı hatırlattı. Herkesin sigara içtiğini söyleyen Savaş T., “İnsanları görünce ben de bir sigara içmek istedim. Onda da size yakalandım. Vallahi başıma bugüne kadar böyle bir şey gelmemişti. Zaten işsizim. Şurada soluklanmak için oturup bir sigara içmek istemiştim” dedi. Polis, Savaş T.'ye "Beyefendi siz kimliğinizi verin, daha önce uyarı almış mısınız bir bakalım, hem soluklanırken de sigara içilmez” diye yanıt verdi.

Polisi görünce sigarasını yere atan bir kişi de "Bugün bir tek sigara içtim. Vallahi başka hiç içmedim” dedi. Gazetecilerie yönelen kişi "Hey siz ne ayaksınız. Çekmeyin bugün tek bir dal sigara içtim” diye çıkıştı.