“Sıfır Atık” seminerleri devam ediyor

Düzenlenen seminer kapsamında öğrencilere, atık nedir, atık türleri, sıfır atık nedir, atık pil, bitkisel atık yağ, inşaat ve moloz atıkları, geri dönüşüm nedir, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün faydaları, israfın önlenmesi, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, su tasarrufu ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemine değinildi.

Hürriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri sıfır atık semineri sonrasında 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla “Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca” Şarkısını 2 A sınıfı öğrencisi Iraklı HAJAR AFIF KHALAF AVNİSANİ önderliğinde seslendirdi.



Seminer sonunda katılımcılara poşet kullanımını azaltmak için doğa dostu bez çanta ve daha yeşil bir Çorum için tohumlu kalem hediye edildi.



