Sıfır atık kütüphanelerinin açılışları gerçekleştirildi
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan “sıfır atık projesi” kapsamında Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ve Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, el birliği ile Çorum'un ilk sıfır atık kütüphanelerini oluşturdu.
Güzel Sanatlar Lisesi geri dönüşüm kütüphanesinin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından, Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılısı ise eş zamanlı olarak online gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Müdürü Kodek, “Son yıllarda tüm dünyada bireysel ya da kurumsal olarak sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Sahip olduğumuz kaynaklara sonsuz bir şekilde sahip değiliz. Bu kaynakların en verimli bir şekilde kullanılması ve kullanılanların da tekrar geri dönüşüme sağlanması için okullarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gün de en güzel iki örneğini Güzel Sanatlar Lisesi ve Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesinde tamamen geri dönüşüm malzemelerini kullanılarak yapılan kütüphanelerimizde görüyoruz. Bu güzel farkındalığın oluşmasına katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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