Sıfır atık elçileri Polonya’da
Temiz Şehir Çorum’dan “Sıfır Atık Okullar” projesi ile Polonya’ya giden elçiler Başkan Aşgın’ın selamını Polonya Cieszyn Belediye yönetimine ilettiler.
Güncel 30.06.2022, 01:55
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Polonya koordinatörlüğünde, Türkiye, Romanya ve Portekiz’in ortaklığında başlayan "Sıfır Atık Okullar" Projesi kapsamında Polonya’da yapılan açılış toplantısına katılan Mehmetçik Anadolu Lisesi proje öğretmenleri Cieszyn Belediye Başkanını ziyaret ederek Çorum’daki sıfır atık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sıfır atık hediyelerini Cieszyn Belediye yönetimine takdim etti.
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