Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
Güncel 30.11.2021, 16:18
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Çorum’da şiddetli rüzgardan kırılan ağaç, park halindeki aracın üzerine düşerek maddi zarara yol açtı.
Çorum’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayat olumsuz etkiledi. Gülabibey Mahallesi Kapaklı 2. Cadde’de şiddetli rüzgardan kırılan kavak ağacı, park halindeki bir aracın üstüne düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
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