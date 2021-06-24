Şiddetli fırtına saat kulesi maketini yıktı
Çorum’da etkili olan şiddetli fırtına, hastane bahçesindeki saat kulesi maketini devirdi. O anlar bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.
Güncel 24.06.2021, 19:31
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Kentte dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan saat kulesi maketi yıkıldı. O anlar acil servis önünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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