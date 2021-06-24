Şiddetli fırtına saat kulesi maketini yıktı

Kentte dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan saat kulesi maketi yıkıldı. O anlar acil servis önünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.