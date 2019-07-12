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Şiddetli fırtına hastaneye zarar verdi

Çorum'da şiddetli yağış ve fırtınadan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi de etkilendi. Yağış ve fırtına nedeniyle hastanenin dış cephe yalıtım malzemeleri zarar gördü. 

Şiddetli fırtına hastaneye zarar verdi

Çorum'da şiddetli yağış ve fırtınadan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi de etkilendi. Yağış ve fırtına nedeniyle hastanenin dış cephe yalıtım malzemeleri zarar gördü. 

12 Temmuz 2019 Cuma 01:45
Şiddetli fırtına hastaneye zarar verdi

Saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika etkili olan fırtınada ev ve iş yerlerinin çatıları, trafik levhaları ve cami minaresi uçarken çok sayıda ağaç da kökünden söküldü. Fırtına sırasında Adliye Sarayı ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun çatılarını uçtu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de dış cephe yalıtım malzemeleri zarar gördü. 2017 yılında hizmete giren 600 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, fırtına esnasında kopan dış cephe yalıtım kaplamalarının hastane bahçesinde bulunan araçların üzerine uçtuğu belirtildi.

Son Güncelleme: 12.07.2019 19:18
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