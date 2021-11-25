Önceki yıllarda “Sen Varsan Şiddete Yer Yok”, “Şiddete Göz Yumma”, “Şiddete Hakkın Yok”, “Cins Var Cins Var” gibi kampanyalar düzenleyerek kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çeken KADEM, bu kez “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla hazırladığı kampanyada “Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez” sloganıyla kamuoyuna seslendi.

Söz konusu kampanya ile ilgili bilgi veren KADEM Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek için böyle bir mesaj hazırlandığını söyledi.

“Şiddetin Bahanesi Olmaz” sloganlı kampanyada, karşılıklı sevgi ile çıkılan yolda özellikle kadınların, şiddet türlerini ve “geliyorum” diyen şiddetin öncüllerini fark etmelerinin amaçlandığını kaydeden Şenol, “Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak isteniyor. ‘Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez, Kendini Kandırma’ mesajıyla, şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın/erkek herkeste bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor” dedi.

Şenol’un açıklamasının ardından “Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez” sloganlı spot filmin ilk gösterimi yapıldı. (Taner ŞİMŞEK)

