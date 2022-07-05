“Şiddet mağduru kadın ve çocukların yanındayız”

CHP Kadın Kolları’nın kendini güvende hissetmeyen tüm kadınlar için harekete geçtiğini belirten Anar, proje kapsamında, artık şiddet mağduru kadınların yanı sıra kendini güvende hissetmeyen kadınlara da çare olacaklarını, kadın ve çocuklar için 444 82 85 numaralı Alo Şiddet hattını kurduklarını anlattı.

Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında olduklarını belirten Anar, "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine katkı sağlıyoruz.” dedi.

Partiye katılım konusunda da kadınlara çağrıda bulunan Kamile Anar, " Önümüzdeki seçimlerin biz kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradan herkese çağrı yapıyoruz: Bize katılın! Bu seçim, yaşam hakkımızı gasp eden tek adam yönetimine bir yanıt olmalıdır" ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

