“Şiddet kader değil”

6284 ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanacağını ve örgütlü mücadeleyle kadın cinayetlerinin durdurulacağını anlatan Akakaya, Türkiye’de 1 yılda 474 kadının öldürüldüğünü, korunmak için başvuran kadınların korunmadığını ve yasanın uygulanması halinde kadınların yaşatılabileceğini dile getirdi. Hiçbir kadının şiddet karşısında asla yalnız yürümeyeceğini anlatan Akakaya, “Kimse bizi umutsuzluğa sürükleyemez. Ölüm kadınların kaderi olamaz bu yüzden 6284 Sayılı Kanunu da İstanbul Sözleşmesini de her harfine kadar uygulatacağız.

Biz üniversiteli kadınlarız, biz çalışan kadınlarız, biz evlerde işgücü bile sayılmayan, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilen, krizde işsiz bırakılan kadınlarız. Asla sessiz kalmayacağız, tüm haklarımız için her yerde direnmeye devam edeceğiz” dedi. Yapılan açıklamanın ardından kadınlar sloganlar eşliğinde Saat Kulesi’ne kadar yürüdüler. (Erkan BAYATLI)