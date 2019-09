“Şiddet göstererek iyi sağlık hizmeti alınamaz”

Artan şiddeti yetkililere bildirdiklerini ve şiddet yasasını çıkarmaları isteklerini dile getirdiklerini fakat yetkililerin duymazlıktan geldiğini belirten Yetkin, “Yeter artık diyoruz. Yeter, bu son olsun artık. Sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet ve dozu giderek artmaktadır. Sağlık çalışanları kimi zaman sözlü, kimi zaman fiili, hatta kimi zaman ölümle sonuçlanan saldırılara maruz kalmaktadırlar. Yıllarca şiddet gördük, hala görüyoruz. Acılarımız öfkeye dönüştü. Her yıl on binlerce şiddete maruz kalan sağlık çalışanları olarak hala acı ile doluyuz demek bizi rahatlatmıyor. Artan şiddet olaylarından sonra sürekli olarak ilgili yetkili herkesi uyardık. Sağlıkta şiddet yasasını bir an önce çıkarmalarını istedik, her seferinde duymazlıktan geldiler. Bunun için içimizi yakan her olaydan sonra uyarı eylemleri yaptık, yapacağız da” dedi.

İzmir Bornova 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Nuri Ersoy Yoğurtcuoglu’nun başına gelen darp olayını da kınayarak örnek gösteren Yetkin, “Her geçen gün toplumun birçok alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de şiddetin arttığı bilinmektedir. Diğer iş alanlarına göre şiddetin sağlık alanında da ortaya çıktığını hatta her geçen gün katlanarak arttığını görmekteyiz. En son İzmir Bornova 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Nuri Ersoy Yoğurtcuoglu; eşinin ilaçlarını yazdırmak üzere gelen şahıs tarafından, hekimin ‘kişinin kendisi olmadan işlem yapamayacağını’ söylemesi üzerine hakaret edilerek darp edilmiştir. Çevrede bulunan sağlık personelleri ve esnaf tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ,yakınlarına telefon ederek 11 kişi ile beraber sopalarla tekrar 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’ne gelmişler. Dr. Ersoy Bey, Dr. Elif Hanım ve öğretmen eşi, aile sağlığı merkezi çalışanı hemşire hanımla birlikte onlara yardım eden vatandaşları, komşu esnafı, eczane kalfasını darp etmişler ve aile sağlığı merkezinde de ciddi maddi hasara sebep olmuşlardır. ÇAHED yönetim kurulu olarak bu menfur saldırıyı kınıyor yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)