Sıcaklık artıyor

Çorum’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları dünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Kastamonu’da 32-37. Çorum'da 35-36, Samsun da 29-31, Sinop'ta 28-29, Tokat’ ta 35-38, Amasya'da 37-39, dereceler arasında seyredeceği tahmin edildi.

Önümüzdeki haftaya etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar olmak üzere sıcak çarpmasına kaşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

(Süleyman ERDEN)

