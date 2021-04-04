Sıcak su temini şimdi çok kolay

Çorum, ilçeleri, çevre iller ve Kıbrıs’ta, özellikle su tesisatı işleri, güneş enerji sistemleri üzerine çalıştıklarını belirten Abdullah Çayır, “Başta yatılı bölge okullarımız ve devlet okullarında yapılan işlerde farkımızı ortaya koyduk. Kırsal kesimlerde sıcak su amaçlı yapılan işlemlerden sonra hem vatandaşlarımızın kolay sıcak su temin etmekte, hem de kış ayında güneşten faydalanamayınca resizdans sisteme takılarak sıcak su teminine gün boyu kolaylık sağlıyoruz” dedi.



Abdullah Çayır, daha sonra şu bilgileri verdi: “Kuzine sobaları ise kırsal kesimlerde kalorifer sistemi kurularak köy evlerinde tüm odaların ısınması sağlanıyor. Aynı zamanda kuzine sobalarımızın içerisine esenjör sistemi kurarak buradan da sıcak su temin ediyoruz. Kuzine sobasının yakıtını da temin ettiriyoruz. Sobadan çıkacak herhangi bir zehirlenme olayı olmamaktadır. Hem sağlık açısından hem de fiyat açısından herkese tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.



(Uğur GÖRKEM)

