Sibel Nançin’den diksiyon ve etkili konuşma eğitimi
İstanbul’da Yeditepe Tiyatrosu’nun kurucusu, yönetmen-oyuncu hemşehrimiz Sibel Nançin, gençlere “diksiyon ve etkili konuşma” eğitimi vermeye başlıyor.
Güncel 25.02.2021, 21:06
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Sibel Nançin, eğitimlerin, kariyer yapmak isteyen öğrencileri ve gençleri kapsadığını belirterek, “Güzel ve etkili konuşmanın büyük kitleleri dahi etkilediğine inananlar, diksiyon, telaffuz çalışmaları ile sesini doğru ve ifadelerini etkili kullanmak isteyenler, sahne sunum becerilerine sahip olmak ve topluluk önünde yer almayı hedefleyenler, ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen liderler, patronlar, yöneticiler eğitimlerimizden yararlanabilir” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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