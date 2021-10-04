Sibel & Atıf Boncuk çifti hayatını birleşirdi

Uzun yıllar İskilip Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Atıf Boncuk ile Sibel Bağdat Boncuk’un düğünü ilçede bulunan Gözde Düğün Salonu’nda yapıldı.

Genç çiftin düğününe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan ve Ceyhan Baran, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, MHP ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce davetli katıldı.

İskilip Dolması’nın da ikram edildiği düğünden önce de Seki Köyü’nde kına gecesi düzenlendi.

ÇORUM HABER, Boncuk ve Bağdat aileleri kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

