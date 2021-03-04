Sibel Ak, Alaca PDR Derneği Başkanı oldu

Türk PDR Derneği İl Başkanı Ahmet Ölçer ile bir araya gelen PDR Derneği Alaca İlçe Başkanı Sibel Ak, Alaca'da yapacakları çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

SİBEL AK KİMDİR?

1993 yılında Çorum'da dünyaya gelen Sibel Ak, lise eğitimini Gazi Kars Anadolu Lisesi, Üniversite eğitimini ise Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde (2016 mezunu) tamamladı. 4 yıldır Alaca Kız Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı olarak yürüten Sibel Ak, terapötik kartların kullanım eğitimi, metropolitan okul olgunluğu testi uygulayıcı eğitimi, oyun terapisi başlangıç eğitimi, duygu durum bozuklukları seminer çalışması, işaret dili eğitimi, zeka oyunları eğitimi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve baş etme yolları kursu, öfke yönetimi kursu gibi eğitimler de aldı. Meslek hayatında başarı belgesi (2018-2019) ve teşekkür belgesi (2019-2020) aldı.

(Haber Merkezi)

