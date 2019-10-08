“SGK’nın karşıladığı günlük hasta bezi sayısı 6’ya çıkarılmalı”

Konu ile ilgili derneğe şikayette bulunan hasta yakınlarının; günlük 4 adetle sınırlandırılan hasta bezinin ihtiyaçları karşılamadığını, günlük olarak en az 6 adet hasta bezine ihtiyaçları olduğunu belirttiğini anlatan Kazak, son günlerde konu ile ilgili şikayetlerin artması üzerine, dernek adına konuyu gündeme taşımak, sorumlu ve ilgili kişilerin çözüm bulmaları konusunda kamuoyu oluşturmak için basın açıklaması yapmak ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

En sıkıntılı engelli gurubunu oluşturan yatalak hastaların; kendileri ve yakınlarının karşılaştığı bu sorun nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Kazak, açıklamasında, “Sosyal devlet olmanın önceliği, toplumdaki engellilerin yaşam standardını yükseltmek ve sorunlarını en alt düzeye indirmekten geçer. Umut ediyoruz ki, bu sosyal yaraya ilgililer duyarsız kalmayacaklar, gerekli yasal düzenlemenin yapılması için harekete geçeceklerdir. Bu konuda yapılacak olan bir yasal düzenleme ile hasta bezi konusunda yaşanan sorunlar ortadan kalkacak, yatalak hastalar ve yakınları bir nebze de olsa rahat edecektir” dedi. (Haber Merkezi)