SGK’dan ÇESOB ziyareti

Beraberinde İl Müdür Yardımcısı M. Kemal Toksoy ve İl Müdür Yardımcısı Mustafa Göncü ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ilk olarak başsağlığı dileyen SGK İl Müdürü Ömer Tök, daha sonra prim borçları, kayıt dışı istihdam, SGK teşvikleri ve kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden SGK İl Müdürü, yardımcıları ve personellerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(Haber Merkezi)