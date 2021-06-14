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SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Güncel 14.06.2021, 22:09 14.06.2021, 22:10
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SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

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