SGK primlerinde teşvik uygulaması sona erdi İŞVERENE BİR DARBE DAHA!
İşverenler, 2022 yılına, asgari ücret ve buna bağlı olarak ağırlaşan vergi-sigorta yükleri ile girdiler. İşverenin yükünün devlet tarafından üstlenilmesi beklenirken, bu alandaki destek çok sınırlı kaldı. Üstüne üstlük, SGK primlerine teşvik uygulaması da sona erince, işverenler Şubat ayı sonu itibariyle katmerli bir yükle karşı karşıya kaldılar.
Güncel 01.03.2022, 19:52
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CHP’nin önceki dönem Çorum il başkanlarından, emekli Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı, 46486 sayılı yasa gereği SGK primlerine uygulanan % 6 oranındaki teşvik indiriminin 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle sona erdiğini ve Ocak ayı SGK primlerini Şubat ayı sonunda ödeyen işverenlerin artı bir şok daha yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:
“Küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından, yaşanan ekonomik zorluklar, elektrik,doğalgaz ve akaryakıt yükleri ortada iken, bu sancılı ortamda SGK prim teşvikinin de kaldırılması, ne istihdama, ne de orta kesimin ayakta durmasına hizmet eder niteliktedir. Prim teşviklerinin yeniden ele alınması ve KOBİ’lerden hiç değilse bu küçük desteğin esirgenmemesi en büyük temennimizdir.”
(Haber Merkezi)
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