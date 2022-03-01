SGK primlerinde teşvik uygulaması sona erdi İŞVERENE BİR DARBE DAHA!

CHP’nin önceki dönem Çorum il başkanlarından, emekli Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı, 46486 sayılı yasa gereği SGK primlerine uygulanan % 6 oranındaki teşvik indiriminin 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle sona erdiğini ve Ocak ayı SGK primlerini Şubat ayı sonunda ödeyen işverenlerin artı bir şok daha yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

“Küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından, yaşanan ekonomik zorluklar, elektrik,doğalgaz ve akaryakıt yükleri ortada iken, bu sancılı ortamda SGK prim teşvikinin de kaldırılması, ne istihdama, ne de orta kesimin ayakta durmasına hizmet eder niteliktedir. Prim teşviklerinin yeniden ele alınması ve KOBİ’lerden hiç değilse bu küçük desteğin esirgenmemesi en büyük temennimizdir.”

(Haber Merkezi)

