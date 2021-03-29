SGK prim borcu olanları uyardı

SGK İl Müdürü Ömer Tök konuyla ilgili bir açıklama yaparak prim borcu olan vatandaşların ödeme noktasında büyük kolaylık sağlayan 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” na göre yapılandırma başvurusunda bulunan işveren ve sigortalıların borçlarının peşin ve ilk taksit ödeme süresinin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

SGK İl Müdürü Tök ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testi için başvuru süresinin de 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaparak SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakan Selçuk, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart’ta sona ereceğini duyurarak tüm borçluların bu imkanı kaçırmamasını istedi.

(Haber Merkezi)

