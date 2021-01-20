SGK Müdürü Ömer Tök’den yapılandırma çağrısı

Tök açıklamasında “2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, 1 Şubat 2021’den önce kesinleşen idari para cezaları Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, vb. SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır. Başvurularınızı 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yaptırabilirsiniz” dedi.

Açıklamada borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE nin yüzde 90 ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50’sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekleri belirtildi

“BORÇLARIMIZI YAPILANDIRALIM BU AVANTAJLARI KAÇIRMAYALIM”

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını açıklayan Tök, şunları belirtti:

“Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. İhale ve İnşaat İş Yerleri için borçlu işverenlerimiz, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabileceklerdir.” (Haber Merkezi)