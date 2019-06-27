Sezonun ilk asfaltı Karakeçili yoluna

İncelemede Başkan Aşgın'a Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Fen İşleri Müdürü Miktad Yıldırım, İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksel Poyraz, Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin teknik personel eşlik etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "Karakeçili yolumuzun üzerinde toplam 19 bin 414 metrekarelik bir alanı kamulaştırdık. Kamulaştırdığımız alanda 338 özel mülk sahibi bulunuyor. Yol üzerinde hali hazırda kalan 703 metrekarelik bir özel mülk, iki tanede kamu binası bulunuyor. Özel mülkle ilgili mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bunlardan Bilim Sanat Merkezi yeni binasına taşındı. Diğeri ise İmam Hatip Lisesi camisinin üst kısmında kalan okul binası. Bu bunlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Aşgın Karakeçili yolunun önemine vurgu yaparak konuşmasına şöyle devam etti;

"Caddemizde kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladığımız bölgede su, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. Kaldırım bordürlerimize döşedik. Yolun 350 metrelik kısmına 2 bin ton mekanik, 5600 ton stabilize malzeme kullanarak zemin güçlendirme çalışmalarımızı yaptık. Şimdi ise asfalt çalışmamızı yapıyoruz. Bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz."

OTOPARKLAR BÖLGE TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

"Bölgeye iki adet de otopark kazandıracağız. Karakeçili ve İnayetullah Camilerimizin etrafındaki otopark alanlarındaki kamulaştırma çalışmalarımızın ardından Karakeçili Cami arkasında 312 araçlık, İnayetullah Cami arkasında ise 344 araçlık olmak üzere 656 araçlık iki adet otopark yapmayı planlıyoruz."

“PARKLAR BÖLGENİN YAŞAM ALANI OLACAK”

"Yaptığımız bu yol çalışması ile sadece bölgeye yeni bir yol kazandırmaktan ziyarete bölgenin de daha yaşanılabilir hale gelmesi için de çalışıyoruz. Bu kapsamda bölge imarında vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri mekanlar da ürettik. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da arzuladığı 3 adet toplam 3700 metrekare büyüklüğündeki parkı bölgemize kazandıracağız. Yol çalışmamız, otoparklarımız ve parklarımız şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İmam Hatip Lisesi'ne kadar yolda incelemeler yaparak, teknik ekipten bilgiler aldı. Esnaf ve vatandaşla selamlaşan Aşgın, çocuklara oyuncak hediye etti.

(Haber Merkezi)