Sezin-Haydar Ali Öztaş çifti de Pera Palas’taydı
TBMM Onur Ödülü sahibi, eğitim gönüllüsü, İstanbul’da yaşayan Çorumlu sanayici-iş insanı Haydar Ali Öztaş da, Pera Palas’taki “Puduhepa” etkinliği tanıtımına, eşi Sezin Öztaş ile birlikte katıldı. Fotoğrafta, oturanlar Sezin-Haydar Ali Öztaş, ayaktakiler (soldan sağa) Essum Aslan, Pelin Tuğut, Prof.Dr. Nurcan Baykam, Ahmet Ahlatcı, Semrin Kaleli, Mehmet Yolyapar, Semra Şahin, Ebru Gül Çömüz ve Prof.Dr. Savaş Arslan görülüyor. (Haber Merkezi)
Güncel 10.03.2022, 00:56
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