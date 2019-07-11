Sezikli, TRT’de “Bestehan”a konuk oldu

Balkanlar, Horasan, Musul, Kerkük, Azerbaycan ve Çorum başta olmak üzere Anadolu’da da İlahi derleme çalışmaları yaparak kaybolmak üzere olan binlerce ilahiyi repertuarımıza kazandıran Sezikli, müzikte kaynak kişilere ulaşmanın önemine dikkat çekerek derleme çalışmalarının bir devlet politikası, bir kültür politikası olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Öğrencileriyle birlikte derledikleri ilahilerin toplamının bini geçtiğini söyleyen Ubeydullah Sezikli, derlemeler esnasında ses ve görüntü kayıtlarını da aldıklarının altını çizdi.

Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi, İslam Medeniyet Vakfı Genel Sekreteri ve Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görevine devam etmekte olan Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, programda rahmetli Hafız Recep Camcı’dan derlediği “Allah Adın Uludur” eseri ile Balkanlardan derlediği eserlerden örnekler sundu.

(Volkan SINAYUÇ)