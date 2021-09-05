Sezgin Perde açıldı

Bahabey Caddesi Atayurt 1. Sokak No 22/B (Migros karşısında) adresinde bulunan Sezgin Perde’nin açılış kurdelesi, Av. Cafer Aydoğan, Sezgin Çalışkan ve diğer davetliler tarafından kesildi.

Perdeyle ilgili A’dan Z’ye tüm ürünlerin yer aldığı Sezgin Perde, uygun fiyat ve kaliteli ürünleriyle müşterilerini bekliyor.

(Taner ŞİMŞEK)

