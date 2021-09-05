Sezgin Perde açıldı
Onur Bakbak İlkokulu öğretmenlerinden Sezgin Çalışkan’ın kızı Salkım Simge Çalışkan tarafından işletilen Sezgin Perde, önceki gün düzenlenen açılış töreniyle birlikte faaliyete başladı.
Güncel 05.09.2021, 17:53
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Bahabey Caddesi Atayurt 1. Sokak No 22/B (Migros karşısında) adresinde bulunan Sezgin Perde’nin açılış kurdelesi, Av. Cafer Aydoğan, Sezgin Çalışkan ve diğer davetliler tarafından kesildi.
Perdeyle ilgili A’dan Z’ye tüm ürünlerin yer aldığı Sezgin Perde, uygun fiyat ve kaliteli ürünleriyle müşterilerini bekliyor.
(Taner ŞİMŞEK)
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