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Sezai Çiftçi toprağa verildi

Dünya Gazetesi Bölgeler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi hemşerimiz Ömer Faruk Çiftçi’nin babası Sezai Çiftçi (79) hayatını kaybetti.

Sezai Çiftçi toprağa verildi

Dünya Gazetesi Bölgeler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi hemşerimiz Ömer Faruk Çiftçi’nin babası Sezai Çiftçi (79) hayatını kaybetti.

11 Şubat 2020 Salı 19:23
Sezai Çiftçi toprağa verildi

Kırkdilim Köyü’nden gelme Sezai Çiftçi bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Çiftçi, dün evine taburcu edildikten sonra sabaha karşı hayatını kaybetti.

Cevriye Çiftçi’nin eşi, gazeteci Ömer Faruk Çiftçi ile birlikte Saliha Yağcıoğlu ve Asuman Akoğlu’nun babaları olan, Galerici Serkan Akoğlu ile Ebru Çiftçi’nin kayınpederi olan Sezai Çiftçi’nin cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Kırkdilim köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum’da faaliyet gösteren basın kuruluşlarının yönetici ve mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca tüfekçi esnafından, Aslan Daşdemir’in eşi, İlhan ve Belediye çalışanı Erhan Daşdemir’in annesi Elif Daşdemir ile Kultak köyünden, Aziz Bolat’ın eşi, Osman, İsmail, Hasan, Şerife ve Esma Bolat’ın annesi, Murat Yıldırım ve şoför esnafından Veyis Özkaya’nın kayınvalidesi Fatma Bolat’ın da cenaze namazları kılındı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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