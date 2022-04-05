Seyyar satılan sahte gübrelere dikkat

Kimyevi gübre çeşitlerinin fiyat artışları nedeniyle piyasa hareketliliğini fırsat bilen niyeti iyi olmayan kişilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine piyasaya sahte ve taklit ürün arz edebileceklerinin düşünüldüğünü kaydeden Sarı, “Bu gibi fırsatçıların üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz ettikleri geçmiş yıllarda görüldüğü gibi yine uygulamalarda görülmüştür. Bu gübreleri, ambalaj etiket bilgileri ve fiziksel görünümleri itibariyle taklit ve tağşiş gübre olduklarını ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bu gübrelerin analizlerinin sonucunda; etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri bulunmamakta, hatta gübre içerisinde hiçbir bitki besin maddesi bulunmamaktadır. Bunun yanında, çiftçilerimizin firmaların satış noktaları dışında bazı kişilerden ucuz olduğu gerekçesiyle faturasız gübre alarak kullanmaları mağduriyetlerine neden olmaktadır. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için seyyar olarak pazarlanan, mahallelerinde satılan gübreleri almamaları gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)