Şeyma Döğücü’nün annesi vefat etti
İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı, hemşehrimiz Şeyma Döğücü’nün annesi Mualla Yıldırım vefat etti.
Güncel 13.02.2022, 17:34
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Merhumenin cenazesi, ikindi namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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