Şeyma Döğücü kaza geçirdi

Ankara Spor Salonu’nda önceki gün yapılan AK Parti 7. Olağan Kongresi’ne katılan İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Çorumlu Şeyma Döğücü, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Kaza haberini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım “Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü’nün kongre dönüşü trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” paylaşımı ile duyurdu.

Kazada hafif yaralanan Döğücü’nün, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Kampüsü’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)