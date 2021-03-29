Seyit öğretmen korona kurbanı

Üzücü haber Berat Kandili gecesinde geldi. Uzun yıllar memleketine değerler katan öğretmenlerden olan Seyit Gülen, bir süre önce yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Gülen, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan öğretmenin cenazesi saat 14.30' da Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

